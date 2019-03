40 chili di mimose sequestrate a Genova

Oltre 40 chili di mimosa requisiti per un totale di 1.750 mazzi, 50 sequestri effettuati dalla polizia municipale e 24 soggetti sanzionati con il recupero di 120 mila euro. E' il bilancio di un controllo disposto dal Comune l'8 marzo contro il commercio abusivo. L'attività è stata portata avanti in tutti i distretti come indicato dagli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Sicurezza Stefano Garassino. Il quantitativo più ingente è stato recuperato dagli agenti del distretto Bassa Valbisagno con 12 sequestri e 734 mazzi, mentre nel 1° distretto nel Centro Storico i mazzi sequestrati sono stati 274. Nel distretto Centro Ovest 2 sequestri (105 mazzi), distretto Ponente 5 sequestri (115 mazzi), Medio Levante 13 per 15 chili e Valpolcevera 3 sequestri e 4,5 chili di fiori. Un venditore è stato arrestato perché senza documenti e irregolare.

A suo carico anche un ordine di carcerazione del tribunale di Rimini nel 2018 per spaccio e reati contro la persona.



