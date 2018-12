(ANSA) - LA SPEZIA, 15 DIC - Il cadavere mummificato di un uomo è stato trovato dalla polizia all'interno di un appartamento in via Napoli, alla Spezia. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica e il medico legale, per stabilire le cause del decesso. Nell'appartamento sono state trovate siringhe, cucchiaini, involucri di stagnola e cellophane tanto da far pensare che sia un luogo frequentato abitualmente da tossicodipendenti.