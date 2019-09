Toscana, in migliaia a cortei per clima

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Sono migliaia e migliaia i partecipanti, per lo più giovani ma non solo, ai cortei promossi in più città toscane da Fridays for future in occasione dello sciopero per il clima. A Firenze la manifestazione è partita da piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi piazza Santissima Annunziata: oltre 10.000 i partecipanti, il primo dato delle forze dell'ordine con stima in crescita. Manifestazioni poi a Pistoia, Prato, Livorno, Pisa, Carrara, Arezzo, Siena, Viareggio e in altre città.