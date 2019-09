Animatore derubava ospiti residence

(ANSA) - CASTIGLIONE D'ORCIA (SIENA), 12 SET - Svolgeva l'attività di animatore turistico in un residence in Val d'Orcia ma, approfittando della distrazione dei turisti intenti a ballare, s'introduceva nelle loro camere per rubare denaro e oggetti di valore. E' quanto ricostruito dai carabinieri di Castiglione d'Orcia (Siena) che hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 25enne di Milano. A far scattare le indagini la denuncia di due ragazzi 22enni di Montreal (Canada) ospiti del residence. Dai successivi accertamenti è emerso che il 25enne, in più occasioni, si era introdotto nelle camere dei due turisti asportando vari monili in oro, un orologio di pregio e denaro contante per una somma complessiva di tremila euro. Ad incastrare il giovane animatore anche la testimonianza di altri ospiti che lo avevano visto aggirarsi furtivamente nei corridoi di fronte alle camere.