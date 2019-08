Scoperti boscaioli in 'nero', denunce

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - I carabinieri forestali hanno denunciato due operai albanesi e il titolare di una ditta di taglio boschivo di Gambassi Terme (Firenze) per lavoro nero e irregolarità legate ai permessi di soggiorno. L'azienda è stata sanzionata per 4.500 euro per aver dato lavoro ai due addetti, entrambi di nazionalità albanese e irregolari in Italia, oltre che per omissione degli obblighi relativi al tesserino di identificazione e irregolarità riscontrate sul taglio boschivo.

I forestali hanno eseguito un controllo durante un taglio boschivo in corso, senza riuscire a ottenere dalle persone controllate i documenti legati all'attività che stavano svolgendo per il proprio datore di lavoro, acquirente del bosco stesso. "Si riscontra sempre più spesso - spiegano i carabinieri forestali di Firenze - l'impiego di persone irregolari nei cantieri forestali per la natura stessa del luogo di lavoro impervio e poco visibile, che consente di coprire posizioni non lecite, come la mancanza del permesso di soggiorno".