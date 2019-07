Scooter contro auto, un morto e 2 feriti

(ANSA) - POPPI (AREZZO), 9 LUG - Un giovane è morto e un altro, 16 anni, è rimasto ferito in modo grave, in un incidente avvenuto intorno alle 22.00 in località Memmenano, nel comune di Poppi (Arezzo), lungo la strada regionale 70 della Consuma.

Secondo una prima ricostruzione i due ragazzi erano in sella a uno scooter che si è scontrato con un'auto. Sul posto sono arrivate subito le ambulanze del 118 ma per uno dei due non c'era più niente da fare. Il 16enne è invece stato trasferito con il Pegaso all'ospedale. Ferito anche il conducente dell'auto. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto oltre al 118 anche vigili del fuoco, polizia, carabinieri.