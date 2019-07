16enne morto in scooter a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 LUG - Morto un 16enne in scooter la notte scorsa a Firenze, in via Torcicoda, zona Isolotto. Secondo primi accertamenti della polizia municipale, il ragazzo durante la marcia avrebbe urtato le auto in sosta su un lato della strada.

Ai vigili urbani, al momento, non risultano altri veicoli in movimento coinvolti nel sinistro, oltre al mezzo a due ruote su cui viaggiava la vittima.

L'impatto contro le vetture ferme ha causato gravi traumi e ferite al 16enne, che abita con la famiglia a Firenze. Il ragazzo è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118 e poi portato all'ospedale di San Giovanni di Dio dove è deceduto per i traumi subiti. L'incidente c'è stato intorno alle 1.