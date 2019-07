Allontana ladro, colpito con piccone

(ANSA) - PRATO, 02 LUG - L'addetto alla sicurezza di un supermercato a Prato è stato aggredito a colpi di piccone dall'uomo che poco prima aveva allontanato dal negozio dopo averlo sorpreso a rubare. E' accaduto ieri pomeriggio. Il vigilante, un 37enne ivoriano, ferito alla testa, ha riportato dieci giorni di prognosi. 15 i giorni di prognosi per l'aggressore, 25 anni, del Marocco, colpito dall'addetto nel corso della colluttazione: per il nordafricano scattata una denuncia per lesioni e minacce. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il 25enne avrebbe agito con un connazionale 19enne, denunciato per l'aggressione e perché irregolare.

In base a quanto emerso, i due nordafricani avrebbero atteso il vigilante fuori dal supermercato, in via Marengo, e lo avrebbero picchiato con calci e pugni per poi scappare.

L'addetto alla sicurezza li avrebbe seguiti, comunicando in tempo reale la loro posizione alla polizia. Arrivati in via Santa Trinità, i malviventi lo avrebbero poi colpito con un piccone recuperato da un cantiere.