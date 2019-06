Incidente su Bretella A11, 8 feriti

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 14 GIU - Incidente nella mattinata sull' autostrada A11 Bretella in direzione Lucca-Viareggio all'altezza di Massarosa (Lucca), in prossimità di un cantiere stradale, otto i feriti. Disagi alla circolazione con l'autostrada che è rimasta chiusa nel tratto interessato per oltre 30 minuti. Sei i mezzi coinvolti nel tamponamento, tra gli occupanti anche tre bambini, che, secondo quanto si è appreso, starebbero bene. I feriti più gravi sono un marito e una moglie: l'uomo è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale di Pisa con l'elicottero Pegaso per politraumi mentre la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Versilia. Gli altri sei feriti sono più lievi e si trovano nel nosocomio versiliese.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, pattuglie della polizia stradale e personale della Salt.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:52