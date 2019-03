Task force per pulizia rastrelliere bici

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - A Firenze, l'operazione 'rastrelliere pulite' si sposta nel Quartiere 3. La task force composta da agenti di polizia municipale, personale di Alia e di Sas, si spiega da Palazzo Vecchio, per due giorni si dedicherà alla pulizia e agli interventi di manutenzione delle rastrelliere individuate sulla base di una ricognizione puntuale sul territorio. Si inizia mercoledì 6 marzo, poi il bis il 26 marzo. Per consentire la pulizia le rastrelliere dovranno essere libere dalle biciclette: il Comune invita i cittadini, sulla base della cartellonistica che sarà messa nelle strade interessate nei giorni precedenti, a togliere il proprio mezzo.

In caso contrario si procederà con la rimozione.

Il 6 marzo le strade interessate dall'operazione sono: lungarno Ferrucci, via Orsini, via di Ripoli, piazza Ravenna, via Niccolò da Uzzano, viale Giannotti, via Giovanni dalle Bande Nere, via Salutati, via Caponsacchi, via Accolti. Per il 26 marzo i divieti saranno comunicati successivamente dal Comune.