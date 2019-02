Mattarella a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Mattinata fiorentina per il Capo dello Stato Sergio Mattarella: arrivato in treno nel capoluogo toscano, il presidente della Repubblica ha poi raggiunto, accolto dagli applausi delle persone presenti in piazza S.

Annunziata, l'Istituto degli Innocenti dove ha partecipato alle celebrazioni per i 600 anni dell'ente. "Questo straordinario complesso con il portico del Brunelleschi arricchisce la sostanza e il contenuto di quello che questo istituto continua a fare: un'iniziativa di "avanguardia sul piano sociale e di grande generosità, impersonata da Francesco Datini. Non stiamo ricordando una storia passata ma una storia dell'oggi proiettata verso il futuro", le parole di Mattarella.

Il Capo dello Stato si è quindi recato all'aeroporto di Peretola per l'inaugurazione della nuova linea T2 della tramvia. Presenti alla cerimonia anche il ministero dei Trasporti Danilo Toninelli, la commissaria europea Corina Cretu, il sindaco di Firenze Dario Nardella, e il presidente della Toscana Enrico Rossi. Mattarella, a bordo della tramvia, ha poi raggiunto la stazione per riprendere il treno per Roma.



