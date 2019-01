Il pubblico rock in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Una selezione degli oltre 500 ritratti realizzati dagli studenti del corso di fotografia della Fondazione Studio Marangoni tra il pubblico di Firenze Rocks 2018, il festival che a giugno scorso ha ospitato Foo Fighters, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, richiamando in 4 giorni oltre 200.000 spettatori. E' 'Shoot Me Rock' mostra ospitata fino all'8 febbraio allo Zap (Zona Aromatica Protetta), in vicolo di Santa Maria Maggiore a Firenze. Per una volta tanto l'obiettivo è stato puntato su chi il rock lo ama e segue i concerti, non sulle star che si esibiscono: i volti ritratti sono di persone di ogni età, allegri e curiosi, impeccabili o bizzarri, un'umanità variegata e divertita.

La mostra è visitabile gratuitamente.