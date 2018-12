Toscana, codice giallo rischio ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Un codice giallo per rischio ghiaccio in Toscana, costa esclusa, dalla mezzanotte di oggi e fino alle dieci di domani, martedì 17 dicembre, è stato emesso dalla Sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale. Le temperature in sensibile calo a partire dalla serata di oggi causeranno diffuse gelate in pianura. Il codice giallo non riguarda le zone costiere e delle isole dell'Arcipelago. La formazione di ghiaccio è prevista in particolare nelle zone interessate dalle precipitazioni delle ultime ore.