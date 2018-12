(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il caso Cucchi in un graphic novel che arriva in libreria il 12 novembre e sarà presentato in anteprima a Lucca Comics&Games, che si inaugura il 31 ottobre, allo stand NAP 298 della casa editrice romana Round Robin che lo pubblica. E' Il Buio, la lunga notte di Stefano Cucchi, un'opera a fumetti, con la prefazione di Ilaria Cucchi. "La ricostruzione di ciò che è accaduto per noi è stato davvero il Buio. Il Buio in cui ci siamo trovati per tutte quelle ore e quei giorni prima di vedere il corpo martoriato di mio Fratello Stefano" scrive Ilaria Cucchi.Firmato dalla giornalista Floriana Bulfon (L'Espresso) e dall'autore noir e sceneggiatore Emanuele Bissattini, con i disegni di Domenico Esposito e Claudia Giuliani, che saranno allo stand della Round Robin dal 1 al 4 novembre per il firma copie e un disegno originale, il graphic novel ricostruisce gli ultimi 7 giorni di vita di Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 nel reparto penitenziario dell'Ospedale Pertini di Roma, e ripercorre l'intera vicenda processuale.