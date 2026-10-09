Mariani (Leonardo): con Germania nel Gcap possibili ritardi

Il GCAP non è un semplice aereo ma un "sistema di sistemi" interconnesso con droni e intelligenza artificiale, progettato sulle lezioni dei conflitti recenti. A spiegarlo è Lorenzo Mariani (Leonardo), che valuta l'eventuale ingresso della Germania nel consorzio.
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