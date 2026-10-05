Salone nautico di Genova oltre 1000 imbarcazioni da 45 paesi

La 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, con oltre mille imbarcazioni, espositori da 45 Paesi e 5 continenti. La nautica da diporto continua a essere una delle filiere più internazionalizzate dell’industria italiana. Il mercato, però, cresce a velocità diverse a seconda dei frammenti. Ne parliamo con Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica; Vincenzo Poerio, Ceo Tankoa Yachts; Antonino Esposito, Ceo e cofounder start-up NEOEAST Srl; Raul Lovati, Aftersales Director Volvo Penta
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