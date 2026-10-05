In Medio Oriente gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb sono vitali per il commercio: Le forze governtive dello Yemen hanno annunciato di aver ripreso il controllo del secondo, la porta di ingresso del Mar Rosso, facendo così arretrare i ribelli Houthi
TAG:
Prossimi Video
Ambasciatore Cuba in Italia: l'embargo degli Usa contro il diritto internazionale
Mondo
Crisi medioriente: il governo yemenita riconquista Bab El-Mandeb
Economia
Usa, proteste alla Cornell e nuovi elementi su caso Jane Doe
Mondo
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 5 Ottobre 2026
Economia
I titoli di Sky TG24 del 5 ottobre, edizione delle 19
Cronaca
Brasile, Bolsonaro batte Lula al primo turno: ballottaggio il 25 ottobre
Mondo
Sky Tg24 Economia, puntata del 05.10.2026
Economia