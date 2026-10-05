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Crisi medioriente: il governo yemenita riconquista Bab El-Mandeb

Economia

In Medio Oriente gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb sono vitali per il commercio: Le forze governtive dello Yemen hanno annunciato di aver ripreso il controllo del secondo, la porta di ingresso del Mar Rosso, facendo così arretrare i ribelli Houthi

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