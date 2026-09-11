Poste Italiane supera 66% Tim, Opas si riapre dal 21 al 25/9

Si chiude con adesioni pari al 58% delle azioni che erano oggetto dell'offerta, il primo tempo dell'OPAS, l'offerta pubblica di acquisto e scambio, lanciata da Poste Italiane su TIM. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante, che già deteneva il 20%, sale così al 66,6% del capitale della TLC capitanata da Pietro Labriola. Il risultato è chiaro, Poste è riuscita a convincere una buona fetta degli azionisti di TIM. È certamente servito il recente rilancio dell'offerta per 0,30 €. Poste ha cioè messo sul piatto circa il 18% in più dell'offerta originaria, facendo così salire il valore totale dell'operazione oltre quota 13 miliardi. A coloro che hanno aderito all'offerta saranno corrisposti poco meno di 2 € in contanti e 0,21 nuove azioni di Poste, per ciascuna azione della compagnia di telecomunicazioni. Il pagamento e il trasferimento delle azioni avverrà il 18 settembre. L'obiettivo dell'operazione, lanciata dalla partecipata pubblica lo scorso 20 luglio e annunciata a marzo, è quello di ottenere il controllo di Tim e provare a creare un gruppo che possa giocare alla pari con i competitor europei, attraverso l'integrazione della rete clienti, dei servizi finanziari, di pagamento e delle comunicazioni. Anche il ministro dell'economia Giorgetti, aveva dato il suo placet nei giorni scorsi all'operazione che, stando alle stime di Poste, potrebbe generare fino a 700 milioni di sinergie. Le adesioni degli azionisti di TIM sono quasi triplicate nell'ultimo giorno del periodo ordinario di adesione, e potrebbero salire ancora. È confermata la riapertura dell'offerta dal 21 al 25 settembre.