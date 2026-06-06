Giovani industriali, intervista all’ad di Lenovo Italia

A Rapallo, al convegno Giovani Imprenditori di Confindustria, Enza Truzzolillo, Amministratore Delegato di Lenovo in Italia, ha presentato il nuovo Osservatorio "Pronti a Competere" realizzato da Lenovo in collaborazione con il Comitato Triregionale, che ha analizzato il rapporto delle imprese italiane con l'AI. Come si fa a trasformare questa tecnologia in una leva di competitività?
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