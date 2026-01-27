Ue-India, firmato storico accordo commerciale a Nuova Delhi

Dopo un ventennio di negoziati, Ue e India hanno siglato un accordo di libero scambio che apre le porte di un mercato composto da 2 miliardi di persone. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e Antonio Costa, il presidente del Consiglio Europeo, lo hanno annunciato da New Delhi, insieme al primo ministro indiano Narendra Modi. Un accordo storico, un patto “chiave” per un’Unione Europea che ha perso il pieno sostegno di un alleato politico ed economico forte come gli Stati Uniti e che ha bisogno di nuove rotte e partner commerciali.