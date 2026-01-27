Seul, proteste contro minacce di Trump di aumentare i dazi

Un piccolo gruppo di dimostranti sudcoreani si è radunato martedì 27 gennaio nei pressi dell'ambasciata statunitense a Seul per denunciare i piani del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare i dazi sulle importazioni dalla Corea del Sud.
Prossimi Video
Sky Tg24 Numeri, puntata di lunedì 26 gennaio
Economia
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 27 gennaio
Cronaca
Minnesota, Trump perde consensi e cerca una via d'uscita
Mondo
Sky Tg24 Mondo, gli scontri a Minneapolis
Mondo
Minneapolis, Trump vuole una soluzione ma non una resa
Mondo
Giovane ucciso a Milano, poliziotto indagato
Cronaca
Piantedosi: no presenza agenti Ice per Milano-Cortina
Politica