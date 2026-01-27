Offerte Sky
Seul, proteste contro minacce di Trump di aumentare i dazi

Economia

Un piccolo gruppo di dimostranti sudcoreani si è radunato martedì 27 gennaio nei pressi dell'ambasciata statunitense a Seul per denunciare i piani del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare i dazi sulle importazioni dalla Corea del Sud.

