Lagarde: "Dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino"

"I prezzi del cibo ora sono ancora in aumento, abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, a margine di una visita al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, in vista del consiglio direttivo della Banca centrale europea che si svolgerà nel capoluogo toscano

"Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo". A dirlo la presidente della Bce Christine Lagarde, in visita al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, città dove si svolge il consiglio direttivo della Banca centrale europea. "Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante", continua Lagarde.

 

"Verdure e formaggio, questi sono i miei acquisti tipici al mercato - ha aggiunto Lagarde -. Quindi qui c'è un sacco di bella frutta e verdura e formaggio e ho una richiesta speciale da mio marito: vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto" per poterlo acquistare. 

