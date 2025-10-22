Incentivi auto elettriche 2025, al via il click day

Scatta oggi, 22 ottobre, alle ore 12, il via alle domande per ottenere gli incentivi destinati a cittadini e microimprese che scelgono veicoli elettrici. Il contributo, finanziato dal Pnrr, può arrivare fino a 20mila euro e punta a favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile
