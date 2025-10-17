Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Live In, Benetton: “Credere in sviluppo, tecnologie e giovani”

Economia

A Sky TG24, in diretta da Villa Torlonia a Roma, c’è Alessandro Benetton, presidente di Edizione, per parlare di imprese e nuove generazioni. Al governo “chiederei di promuovere ancora di più gli investimenti privati e poi di avere un'attenzione particolare verso le nuove generazioni”, ha detto l’imprenditore

Alessandro Benetton, imprenditore e presidente di Edizione, è ospite a Sky TG24 Live In Roma per parlare di imprese e giovani in questo periodo storico così complesso per l’economia e la stabilità politica anche internazionale. “È un momento molto difficile in cui le interpretazioni possono essere varie”, ha detto Benetton. “Viviamo un momento di grandi instabilità in cui ogni previsione è difficile. Non penso che ci sia una ricetta definitiva se non quella di essere mobili e, in modo testardo, convinti del proprio senso di direzione, anche dal punto di vista valoriale. Credere nello sviluppo, nelle tecnologie, nei giovani e nella complementarità di tutte le forze. Importante anche avere come filosofia di base quella di cercare un’Europa più coesa e dare ognuno il proprio contributo”.

 

"Se mi trovassi di fronte la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti, cosa direi? Un lavoro di qualità è stato fatto. Ci sono elementi che dimostrano che è stato fatto un buon lavoro, con le agenzie di rating che ci premiamo. Non possiamo auspicare che questa tendenza continui. Chiederei loro di promuovere ancora di più gli investimenti privati e poi di avere un'attenzione particolare verso le nuove generazioni. Vivere il conflitto tra nuovo e vecchio non è salutare, specie se il nuovo è il nostro futuro", ha detto Benetton.

TAG:

Prossimi Video

Live In Roma, energia e investimenti strategici a Business

Economia

Attentato a Sigfrido Ranucci, presentata denuncia

Cronaca

Salute, a Live In il corto “Due di noi” sul valore della prevenzione

Cronaca

Live In, Vicari: "Accessi dei ragazzi in Pronto soccorso aumentati"

Cronaca

Live In, Ravasi: indifferenza e superficialità sono le vere malattie

Politica

Attentato contro Ranucci, rafforzata protezione giornalista

Cronaca