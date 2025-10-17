Live In, Benetton: “Credere in sviluppo, tecnologie e giovani”

A Sky TG24, in diretta da Villa Torlonia a Roma, c’è Alessandro Benetton, presidente di Edizione, per parlare di imprese e nuove generazioni. Al governo “chiederei di promuovere ancora di più gli investimenti privati e poi di avere un'attenzione particolare verso le nuove generazioni”, ha detto l’imprenditore

Alessandro Benetton, imprenditore e presidente di Edizione, è ospite a Sky TG24 Live In Roma per parlare di imprese e giovani in questo periodo storico così complesso per l’economia e la stabilità politica anche internazionale. “È un momento molto difficile in cui le interpretazioni possono essere varie”, ha detto Benetton. “Viviamo un momento di grandi instabilità in cui ogni previsione è difficile. Non penso che ci sia una ricetta definitiva se non quella di essere mobili e, in modo testardo, convinti del proprio senso di direzione, anche dal punto di vista valoriale. Credere nello sviluppo, nelle tecnologie, nei giovani e nella complementarità di tutte le forze. Importante anche avere come filosofia di base quella di cercare un’Europa più coesa e dare ognuno il proprio contributo”.

"Se mi trovassi di fronte la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti, cosa direi? Un lavoro di qualità è stato fatto. Ci sono elementi che dimostrano che è stato fatto un buon lavoro, con le agenzie di rating che ci premiamo. Non possiamo auspicare che questa tendenza continui. Chiederei loro di promuovere ancora di più gli investimenti privati e poi di avere un'attenzione particolare verso le nuove generazioni. Vivere il conflitto tra nuovo e vecchio non è salutare, specie se il nuovo è il nostro futuro", ha detto Benetton.