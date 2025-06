Live in Milano, Landini: "Referendum contro lavoro precario"

“Chi vota il referendum cambia il paese”. Con queste parole pronunciate nei giorni scorsi dal segretario generale della CGIL Maurizio Landini si apre l’appuntamento economico di Live In Milano in diretta dal Teatro dal Verme. Ma in cosa cambia per i lavoratori concretamente l’eventuale successo del sì nei quesiti sul lavoro? “La nostra è una battaglia molto pratica e diretta - ha esordito Landini - Noi chiediamo di cambiare la legislazione vigente. Noi stiamo chiedendo delle cose molto precise: di mettere mano al sistema degli appalti che è quello che oggi sta determinando infortuni e morti sul lavoro che è un sistema che squalifica le imprese che vogliono fare seriamente le imprese perché la logica del subappalto e del massimo ribasso non fa crescere il nostro paese. I dati parlano chiaro: la maggioranza dei morti sul lavoro lavorava in imprese in appalto e subappalto quindi quando chiediamo con il referendum che l’azienda debba essere responsabile delle condizioni di salute e sicurezza vuol dire che cambiare un modello di sicurezza che uccide le persone”. E sul quesito sui contratti a termine: "Il governo Meloni ha liberalizzato i contratti a termine: è diventata la forma normale di assunzione. Se una persona oggi con contratto a termine va in banca e chiede un mutuo, la banca non glielo dà. Vuol dire che quei rapporti di lavoro sono precari e impediscono alle persone di costruirsi un futuro. Per questo motivo i giovani stanno lasciando il nostro Paese", ha detto Landini.

Bonetti: “Sicurezza lavoratori non aumenta con referendum”

Con la vittoria del sì aumentano le tutele dei lavoratori come dice la CGIL o si pregiudicano i numeri raggiunti? “Se passa il sì non solo non ci saranno i vantaggi elencati da Landini ma ci si troverà in una situazione di svantaggio per tutto il mondo del lavoro” ha commentato la Presidente di Azione Elena Bonetti. “Le argomentazioni appena sentite sono inefficienti a risolvere dei problemi che ci sono: vero che dobbiamo aumentare la sicurezza ma non la si aumenta facendo quello che chiede questo referendum nell’ambito degli appalti”. La replica di Landini: “Il senso di questo referendum è rimettere al centro il lavoro. In modo che non sia precario, che non si debba più morire e che si abbiano salari adeguati”.

Landini: "Sono convinto che il sindacato debba cambiare"

"Sono convinto che il sindacato debba cambiare. Questo referendum è il primo passo, dovevamo scegliere i quesiti da presentare. Sono ad esempio convinto che le partite Iva debbano avere gli stessi diritti degli altri lavoratori", ha detto Landini. Per Elena Bonetti “la questione di fondo è mettere in condizione l’impresa di tornare a crescere e le lavoratrici e i lavoratori di tornare a essere competitivi. Questa è la chiave di successo di un paese che vuole affrontare le sfide nuove e non tornare al 1962 che è quella a cui torniamo se passa il sì a quel quesito”.

Moratti: “Temi che meritano approfondimento"

Oltre ai quattro quesiti sul lavoro ce n’è un quinto che riguarda l’immigrazione. “Io credo che queste tematiche - ha detto l’Europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti dal palco del Teatro dal Verme - siano importantissime però proprio per questo meritano una visione e procedure più di sistema. il referendum è un modo per esprimere un sì o un no ma questi temi meritano un approfondimento". Qualora non si arrivasse al quorum e passasse quindi il no “io penso che sicurezza sul lavoro e cittadinanza meritino di avere approfondimenti e confronti e il parlamento permette questo approfondimento tra le parti”. Resta fermo il fatto, ha aggiunto Moratti, che “avere un lavoro dignitoso, sicuro e ben pagato siano diritti inalienabili”.