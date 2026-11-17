Il progetto sviluppato da Digital Charity, Intesa Sanpaolo e Nexi consente di effettuare offerte in chiesa tramite carte, smartphone e wallet digitali. L'iniziativa punta a coniugare innovazione e rispetto della liturgia, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità delle donazioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una cassetta per le offerte che conserva la modalità tradizionale per fare l'elemosina, ma integra anche i pagamenti digitali. È questo l'obiettivo di Oblatio, il progetto promosso da Digital Charity Società Benefit e sviluppato con il contributo di Intesa Sanpaolo e l'esperienza di Nexi, che introduce una nuova modalità di raccolta delle offerte nelle chiese attraverso carte, smartphone, wallet digitali e dispositivi wearable.

La nuova cassetta delle offerte Nato a Bergamo con il sostegno della Diocesi locale, il progetto integra un Pos digitale portatile e silenzioso all'interno della cassetta in legno Oblatio, progettata appositamente per il servizio. Lo strumento mantiene comunque la tradizionale funzione di raccolta di monete e banconote, affiancando alle offerte in contanti la possibilità di effettuare una donazione digitale. Il sistema è stato sviluppato e sperimentato insieme a diverse comunità ecclesiali e ai volontari che accompagnano il momento dell'offertorio, con l'obiettivo di garantire una piena integrazione nei tempi e nelle modalità della liturgia.

Meno gestione del contante La collaborazione tra Digital Charity e Intesa Sanpaolo punta a rispondere alle esigenze delle parrocchie, facilitando al tempo stesso la gestione delle offerte. Grazie alla tracciabilità dei pagamenti digitali, Oblatio consente una maggiore trasparenza contribuendo a ridurre i rischi connessi alla gestione del contante e a semplificare le attività amministrative. L'iniziativa è inoltre pensata per essere utilizzata anche in altri momenti della vita comunitaria, dalle attività pastorali alle raccolte fondi.

Il sostegno della Chiesa "Ho guardato con interesse a questo progetto fin dal suo sorgere e apprezzo che siano stati dei giovani a elaborarlo, trovando nuovi linguaggi per reinterpretare il messaggio della carità", ha dichiarato il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. "Oblatio - aggiunge - è un'esperienza utile sia per lo strumento in sé, sia come modello nato nei nostri oratori. Fin dall'inizio il progetto ha avuto la benedizione di Papa Francesco che lo ha considerato un esempio di 'Chiesa in uscita' e l'accompagnamento della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Card. Matteo Zuppi, infatti, l'innovazione digitale può favorire partecipazione più ampia e trasparenza, preservando il valore spirituale del dono".

Intesa Sanpaolo: "La tecnologia si adatta alla tradizione" "Oblatio nasce dalla volontà di mettere la tecnologia al servizio delle persone e delle comunità, mantenendo il significato di un gesto che unisce", evidenzia Paolo Bonassi, chief social impact officer di Intesa Sanpaolo. "Grazie all'esperienza maturata - aggiunge - nelle soluzioni per le donazioni digitali, abbiamo contribuito allo sviluppo di uno strumento innovativo che porta la semplicità e la sicurezza dei pagamenti digitali anche nel momento dell'offertorio. Una soluzione in cui è la tecnologia ad adattarsi ai gesti della tradizione e non il contrario, contribuendo a mantenere viva la partecipazione e il senso di appartenenza delle comunità generando un impatto positivo".