La finlandese Iceye, che ha lanciato l'opa su Avio, "intende preservare il marchio e l'identità industriale del gruppo italiano e mantenere l'attuale forza lavoro, onorare gli impegni assunti nei confronti di clienti e partner europei e statunitensi"

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Il gruppo finlandese sottolinea come "l'integrazione unirebbe le capacità di lancio e propulsione di Avio alle attività di Iceye nella produzione di satelliti, nella gestione di costellazioni e nei servizi di intelligence". In questo modo Iceye "otterrebbe un accesso più affidabile ai servizi di lancio per rispondere alla crescente domanda dei clienti e ampliare la propria offerta". Dall'altra parte "Avio beneficerebbe di una maggiore visibilità sulla domanda futura, a sostegno degli investimenti nella produzione e di una maggiore frequenza dei voli di Vega. Ciò amplierebbe la capacità di lancio a disposizione dei clienti istituzionali e commerciali. Il gruppo risultante dall'integrazione sarebbe verticalmente integrato, riunendo in un'unica società la produzione di satelliti, i lanci e la gestione delle missioni. Tale integrazione offrirebbe ai governi maggiore certezza sulla messa in servizio dei sistemi e sulla continuità delle forniture". Sosterrebbe i programmi spaziali europei esistenti e rafforzerebbe la cooperazione con i partner industriali nei settori dei lanci, della propulsione e dei sistemi di missione.