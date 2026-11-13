S&P: rating Italia confermato BBB+/A-2, outlook positivo

"La stabilizzazione del debito pubblico italiano sarà più contenuta del previsto, ma sostiene comunque le prospettive positive", scrive l'agenzia. Pesano però un margine di bilancio "ristretto", con avanzi primari compensati da alti interessi, e la crescita: "Una sfida chiave a lungo termine per il rating italiano rimane la crescita economica"
L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating BBB+/A-2 per l'Italia, con outlook positivo.
"Nonostante gli shock energetici e commerciali, un moderato surplus delle partite correnti consentirà all'Italia di rafforzare gradualmente la propria posizione esterna".
La nota dell'agenzia
"Abbiamo confermato i nostri rating non richiesti 'BBB+/A-2' a lungo e breve termine per l'Italia. L'outlook rimane positivo", scrive S&P nel suo documento di valutazione dell'Italia. L'aumento delle spese per energia, difesa e interessi probabilmente "spingerà il deficit di bilancio italiano del 2027 al di sopra delle stime precedenti, sebbene prevediamo comunque una diminuzione del debito pubblico a partire dal 2028", si legge nel documento.
"Ostacoli strutturali di lungo periodo, come una demografia sfavorevole e la progressiva conclusione del programma di stimolo economico Next Generation Eu in un contesto di produttività modesta, indicano una crescita economica moderata", secondo le previsioni di S&P.
Le prospettive positive riflettono l'attesa che il settore privato diversificato continui a sostenere i surplus delle partite correnti, "seppur più lentamente", rafforzando la posizione esterna del Paese, mentre il settore pubblico ridurrà gradualmente il proprio indebitamento netto, "permettendo al debito pubblico di diminuire lentamente entro il 2028".
"La stabilizzazione del debito pubblico italiano sarà più contenuta del previsto, ma sostiene comunque le prospettive positive", scrive l'agenzia. Pesano però un margine di bilancio "ristretto", con avanzi primari compensati da alti interessi, e la crescita: "Una sfida chiave a lungo termine per il rating italiano rimane la crescita economica"
Il commento di Giorgetti
"Bene l'outlook positivo da parte di S&P, è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dopo che l'agenzia di rating ha confermato il rating BBB+ e la prospettiva positiva del merito di credito. "In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo" conclude Giorgetti