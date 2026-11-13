S&P: rating Italia confermato BBB+/A-2, outlook positivo

"La stabilizzazione del debito pubblico italiano sarà più contenuta del previsto, ma sostiene comunque le prospettive positive", scrive l'agenzia. Pesano però un margine di bilancio "ristretto", con avanzi primari compensati da alti interessi, e la crescita: "Una sfida chiave a lungo termine per il rating italiano rimane la crescita economica"

"La stabilizzazione del debito pubblico italiano sarà più contenuta del previsto, ma sostiene comunque le prospettive positive", scrive l'agenzia. Pesano però un margine di bilancio "ristretto", con avanzi primari compensati da alti interessi, e la crescita: "Una sfida chiave a lungo termine per il rating italiano rimane la crescita economica"

"Abbiamo confermato i nostri rating non richiesti 'BBB+/A-2' a lungo e breve termine per l'Italia. L'outlook rimane positivo", scrive S&P nel suo documento di valutazione dell'Italia. L'aumento delle spese per energia, difesa e interessi probabilmente "spingerà il deficit di bilancio italiano del 2027 al di sopra delle stime precedenti, sebbene prevediamo comunque una diminuzione del debito pubblico a partire dal 2028", si legge nel documento.

Il commento di Giorgetti

"Bene l'outlook positivo da parte di S&P, è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dopo che l'agenzia di rating ha confermato il rating BBB+ e la prospettiva positiva del merito di credito. "In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo" conclude Giorgetti