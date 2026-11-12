Cybersecurity, voucher per Pmi e autonomi: come funziona e gli importi

Il contributo del Ministero delle Imprese è rivolto a Pmi e lavoratori autonomi che intendono investire nella propria protezione digitale. Il voucher può coprire il 50% delle spese, fino a 20mila euro, per l'acquisto di servizi e soluzioni di sicurezza informatica. Ecco come funziona

Rafforzare la sicurezza informatica delle piccole e medie imprese e dei professionisti. È questo l'obiettivo del voucher cloud e cybersecurity del Ministero delle Imprese dedicato a Pmi e lavoratori autonomi che intendono investire nella propria protezione digitale. Il contributo può coprire il 50% delle spese, fino a 20mila euro, per l'acquisto di servizi e soluzioni di sicurezza informatica. Ma come funziona? Vediamolo insieme.

Il voucher

Il voucher prevede un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi per investire nella sicurezza informatica e nella digitalizzazione della propria attività. La misura dispone di una dotazione complessiva di 150 milioni di euro. Nello specifico, il contributo copre il 50% delle spese ammissibili, con un piano minimo di 4mila euro e un tetto massimo di 20mila euro per beneficiario.

Chi può richiederlo

Possono accedere all'incentivo le micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che operano sul territorio nazionale. Per le imprese è necessario rispettare i requisiti previsti dalla normativa europea per la definizione di Pmi. Anche i professionisti con partita Iva possono presentare domanda. Tra i requisiti richiesti, la disponibilità di una connessione Internet con una velocità nominale o massima in download pari ad almeno 30 Mbps. Mentre gli investimenti devono riguardare soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle già disponibili o strumenti più avanzati e sicuri rispetto a quelli utilizzati. Tra gli altri requisiti, anche la scelta dei fornitori: i prodotti e i servizi acquistati devono essere proposti da operatori iscritti nell'apposito elenco dei fornitori abilitati dal Ministero.

Le spese finanziabili

Il voucher finanzia quindi l'acquisto di prodotti e servizi legati alla cybersecurity e al cloud computing. Tra le spese ammissibili rientrano hardware per la sicurezza informatica (come firewall o router), software di cybersecurity come antivirus o antimalware, servizi cloud infrastrutturali e di piattaforma, servizi cloud SaaS e servizi accessori.