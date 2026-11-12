Economia
Anziani, trovare un posto in RSA è difficile. E domani lo sarà ancora di più
I posti letto nelle case di riposo italiane sono pochi e mal distribuiti rispetto ai bisogni dei territori. Gli ospiti arrivano in condizioni sempre più gravi e il personale manca. La prima parte dell'inchiesta di Marta Abbà e Riccardo Saporiti per Sky TG24 Insider.
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