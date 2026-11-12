Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Anziani, trovare un posto in RSA è difficile. E domani lo sarà ancora di più

Marta Abbà

Marta Abbà

©Getty

I posti letto nelle case di riposo italiane sono pochi e mal distribuiti rispetto ai bisogni dei territori. Gli ospiti arrivano in condizioni sempre più gravi e il personale manca. La prima parte dell'inchiesta di Marta Abbà e Riccardo Saporiti per Sky TG24 Insider.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ