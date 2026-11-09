Cnh Industrial e la giapponese Kobelco Construction Machinery hanno chiuso un accordo per la cessione del 70% della divisione Construction Equipment di Cnh. L'intesa darà vita a una joint venture controllata dal gruppo giapponese. Nell'operazione, il settore delle macchine movimento terra di Cnh è stato valutato 1 miliardo di dollari, il che comporterà un incasso di 700 milioni per la cessione della quota del 70% con il restante 30% della nuova società che resterà in capo a Cnh. Il closing è previsto entro la fine del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni. Il ruolo di ceo della joint venture dovrebbe essere assunto da Humayun Chishti, attuale presidente della divisione Construction di Cnh.

La nuova strategia di Cnh

Per Cnh si tratta di un passaggio importante all'interno di una strategia che punta a concentrare le proprie risorse sul settore agricolo, rafforzando gli investimenti in macchine, tecnologie di precisione e servizi per gli agricoltori. Il ricavato della cessione verrà destinato alla riduzione del debito e al rafforzamento della struttura finanziaria. "Questa operazione porta avanti in modo significativo la semplificazione del nostro portafoglio e rafforza la nostra focalizzazione sull'agricoltura", ha detto Suzanne Heywood, presidente del Consiglio di amministrazione di Cnh. "Questa operazione rafforza la capacità di Cnh di investire nei prodotti e nelle tecnologie più importanti per gli agricoltori", ha aggiunto Gerrit Marx, amministratore delegato di Cnh. "Allo stesso tempo, la creazione di un player più forte nel settore delle macchine da costruzione porterà benefici a concessionari e clienti, grazie a una gamma di macchine competitive, di alta qualità e dotate di tecnologie avanzate". Secondo quanto spiegato da Marx, la decisione è arrivata al termine di un'approfondita valutazione delle possibili opzioni per il futuro della divisione Construction Equipment. "È emerso chiaramente - ha detto Marx - che Kobelco rappresenta il partner giusto nel lungo periodo e che il modello di joint venture garantirà una transizione fluida per il business e per le persone che vi lavorano".