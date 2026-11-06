A Milano i Campioni dell’Export, promosso da SACE e Forbes Italia

Cinquantotto storie. Cinquantotto eccellenze del Made in Italy, protagoniste sui mercati internazionali. Sono le realtà imprenditoriali italiane premiate nel corso della prima edizione de “I Campioni dell’Export”, il riconoscimento promosso da SACE, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e da Forbes Italia. Un premio che ha l’obiettivo di celebrare le imprese che contribuiscono alla crescita dell’economia italiana nel mondo.



“L’export è fondamentale per l'Italia, contribuisce a oltre un terzo del prodotto interno lordo del nostro Paese e SACE è la agenzia di credito che sostiene le esportazioni italiane – spiega a Sky TG24 Guglielmo Picchi, Presidente di SACE – Gli imprenditori, le imprese sono i veri protagonisti dell'export italiano. Accanto a loro c’è SACE, che fornisce i prodotti, gli strumenti e una conoscenza approfondita dei mercati, per far sì che l'export possa crescere e possa essere effettuato con il minor numero di rischi possibile. Celebriamo queste 58 eccellenze e i loro traguardi, ma si tratta solo della punta di un iceberg di un grande mondo che è quello dell'export italiano. È un punto di partenza perché l'esportazione non si ferma, deve continuare e deve crescere negli anni a venire”.



Sei le categorie del premio: performance e crescita internazionale; filiere e settori dell’export; geografie e diversificazione; innovazione e sostenibilità; modelli d’impresa e competenze; Export Champion regionali.



Tre i riconoscimenti speciali “Deal of the Year”, che hanno premiato Fincantieri, Prysmian e Ansaldo Energia per operazioni capaci di rafforzare il sistema industriale italiano e di contribuire allo sviluppo di infrastrutture strategiche e alla transizione energetica sui mercati internazionali.



“In un contesto come quello attuale, molto complesso e molto volatile, esportare pone una serie di sfide complesse alle nostre aziende – dichiara a Sky TG24 Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE – dall’individuazione dei giusti mercati dove concentrare la loro attività, all’individuazione dei partner commerciali con cui iniziare una relazione; dalla gestione di tutti i rischi operativi, geopolitici e di credito connessi all'attività di esportazione, fino al reperire le fonti di finanziamento necessarie a tutti gli investimenti legati al processo di internazionalizzazione. Ciò che vogliamo fare è raccontare storie di successo, di aziende che sono riuscite anche con il supporto di SACE a penetrare nuovi mercati, ma soprattutto a costruire relazioni commerciali stabili e a crescere grazie alla ricerca di nuovi mercati di esportazione”.

Tutte le aziende premiate

Performance e crescita internazionale

Premiate Guala Dispensing, Mangini, Tiber Pack, Venchi e Piaggio & C., per essersi distinte per le performance sui mercati esteri, la capacità di diversificare le destinazioni commerciali e valorizzare il Made in Italy nel mondo



Filiere e settori dell'export

Per la capacità di rappresentare e rafforzare il posizionamento internazionale delle principali filiere produttive italiane, sono stati conferiti premi a Cantiere delle Marche, Azimut-Benetti, Tesmec, Vulcanair, Fosber, ADUE di Squeri, Gruppomega, Tenute Piccini, Adriatica, Franco Tosi Meccanica, Marcegaglia e Ciro Paone.



Geografie e diversificazione

Insignite anche Ghella, Roncadin, Poggipolini, Bonatti, KME, SIPA (Gruppo Zoppas), Renco, El.En., Merlo, Mascar e Pietro Fiorentini, per essersi distinte per le strategie di espansione internazionale, il consolidamento nei mercati esteri e l’apertura verso nuove geografie.



Innovazione e sostenibilità dell'export

Per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, trasformazione digitale e sostenibilità con strategie di crescita internazionale, sono state premiate MINT, Bending Spoons, Aboca e Almaviva.



Modelli d'impresa, filiere e competenze

A Rota Guido, DRASS, B.F. International e Cereal Docks, i riconoscimenti per i loro modelli di business competitivi, per la capacità di fare filiere e valorizzare le competenze.

Export Champion regionali

Un riconoscimento speciale è stato dedicato, poi, alle eccellenze dei territori, quelle imprese capaci di coniugare un forte radicamento locale con una consolidata presenza internazionale. Sono state premiate, per l’Abruzzo Italfluid Geoenergy; per la Basilicata STM Industriale; per la Calabria Capua 1880; per la Campania Getra Power; per l’Emilia-Romagna SACMI Imola; per il Friuli-Venezia Giulia ICOP; per il Lazio Cisalfa Sport; per la Liguria T. Mariotti; per la Lombardia Gruppo Fontana; per le Marche Biesse; per il Molise Camardo; per Piemonte e Valle d'Aosta Bottero; per la Puglia Andriani; per la Sardegna Pastificio F.lli Cellino; per la Sicilia Cosedil; per la Toscana Gambini; per il Trentino-Alto Adige Leitner; per l’Umbria Umbria Aerospace Cluster; per il Veneto Maschio Gaspardo.