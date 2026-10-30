Nei giorni scorsi all'amministratore delegato di Delfin Romolo Bardin è arrivata una proposta d'acquisto da 30 miliardi per l'intero capitale della holding degli eredi Del Vecchio da Michal Strnad, finanziere e produttore di armi ceco. Secca la replica di Leonardo Maria Del Vecchio, secondo cui "il lavoro di una vita" del "padre deve restare un patrimonio dell'Italia". Strnad, 34 anni appena, lo scorso luglio ha acquistato il 14% di Pirelli attraverso Lumina Crown, una società ceca indipendente di investimento da lui fondata. Il valore offerto è calcolato sull'attuale Nav (Net asset value) di Delfin scontato del 30%, come di norma avviene per una holding. Un'eventuale decisione per accettare la proposta dovrebbe essere presa all'unanimità dagli otto soci, che sono divisi su tutto.

Le condizioni dell'offerta presentata da Strnad

La lettera, cinque pagine in tutto, pubblicata da Domani illustra le condizioni dell'ipotetico affare. Strnad è pronto a sborsare una somma pari al Nav di Delfin, che dipende dai prezzi di Borsa delle sue partecipate, diminuita di uno sconto del 30%. Siamo quindi nell'ordine dei 30 miliardi per il 100% capitale, ma l'aspirante compratore si accontenterebbe anche del 62,5% pur di prendere il controllo della cassaforte cui fa capo EssilorLuxottica e le partecipazioni bancarie in Mps, Generali e Unicredit. Per Leonardo Maria Del Vecchio il colosso degli occhiali "è l'unico vero campione italiano nel mondo" e "non può essere trattato come un asset qualsiasi", mentre le partecipazioni della holding "sono presidi che devono restare stabili, al servizio delle istituzioni e dei risparmiatori italiani". La questione, sostiene, "riguarda tutto il Paese": "davanti a un'operazione di questa portata, è doveroso che la provenienza e la struttura dei fondi siano chiare, verificabili e sottoposte al pieno vaglio delle autorità competenti".