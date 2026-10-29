Per la festa del 31 ottobre il cioccolato resta tra i dolci più comprati con il 67% dei buoni sconto. È quanto emerge dall’Osservatorio Savi, secondo il quale i coupon per i prodotti dolciari pianificati per la festività superano le 2 milioni di unità, in crescita del 5,5% rispetto allo scorso anno. Le iniziative legate ad Halloween rappresentano il 39% dei coupon pianificati nell’intero anno, con un incremento dell’11% sul 2025 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il cioccolato si conferma il protagonista delle campagne promozionali dedicate ad Halloween. In occasione della festività più attesa dell’autunno da bambini e famiglie, i prodotti a base di cioccolato rappresentano infatti il 67% dei buoni sconto dedicati ai dolciumi, oltre 2 su 3, con un incremento di 20 punti percentuali rispetto al 47% registrato nel 2025. A seguire, tra le categorie di maggior successo, si collocano biscotti e snack, entrambi con il 13% dei buoni sconto pianificati (erano rispettivamente 6% e 41% lo scorso anno), mentre le creme spalmabili rappresentano il 7% (6% nel 2025). La distribuzione dei coupon riflette così le abitudini di consumo associate ad Halloween, quando dolci e cioccolato diventano tra gli acquisti più ricorrenti per le famiglie, anche in vista del tradizionale dolcetto o scherzetto.

Osservatorio Savi I dati sono stati resi noti dall'Osservatorio sul mercato del couponing a cura di Savi, martech company attiva nella gestione dei servizi legati all'utilizzo dei buoni sconto e all'analisi dei dati nel mercato della GDO e non solo. Il peso della festività si inserisce in un quadro di crescita delle iniziative promozionali dedicate al comparto dolciario. Nel 2026, le aziende hanno distribuito complessivamente 2.106.050 buoni sconto per questa categoria nei mesi di settembre e ottobre, con un aumento del 5,5% rispetto agli 1.997.500 dello stesso periodo del 2025. In questo scenario, Halloween rappresenta un appuntamento di particolare rilevanza per le strategie promozionali dei brand: i buoni sconto associati alla festività, comprendente tutte le categorie di prodotto, registrano infatti una crescita dell’11% rispetto allo scorso anno e costituiscono oggi il 39% del totale dei coupon pianificati nell’arco dell’intero anno. Vedi anche Halloween 2026, idee per costumi ispirati ai travestimenti dalle star