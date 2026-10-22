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Barclays taglia circa 5.000 posti di lavoro puntando sull'IA

Economia

La banca britannica ha annunciato il taglio in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, che hanno mostrato un utile netto in crescita del 13%, a 1,65 miliardi di sterline (2 miliardi di euro)

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La banca britannica Barclays ha annunciato oggi l'intenzione di tagliare circa 5.000 posti di lavoro, pari a circa il  5% della sua forza lavoro globale, entro la fine del 2026, nell'ambito di un piano di efficientamento basato sull'intelligenza artificiale (Ia). L'annuncio è giunto contestualmente alla presentazione dei risultati finanziari, che hanno mostrato una crescita dell'utile netto di Barclays del 13% nel terzo trimestre, trainata da un forte incremento dei ricavi nella divisione azionaria (equities). In una presentazione sui risultati, Barclays ha dichiarato di voler attuare una "semplificazione organizzativa e un'efficienza basata su cambiamenti tecnologici guidati dall'intelligenza artificiale". "Circa il 60% dei tagli riguarda le funzioni di supporto; il numero di sviluppatori, ad esempio, diminuirà poiché l'Ia rende il nostro personale più produttivo", ha aggiunto l'istituto.

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