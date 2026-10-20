L’iniziativa parte da una considerazione: dietro ogni immersione c’è molto più di un sub che scende sott’acqua. Ci sono diving center, istruttori, scuole di formazione, produttori e distributori di attrezzature, negozi specializzati, tour operator, strutture ricettive e professionisti. Un insieme di attività che intreccia sport, turismo, tecnologia e ambiente, generando relazioni economiche e opportunità di lavoro. Eppure, nonostante questa articolazione, manca ancora una base informativa aggiornata e facilmente accessibile per comprendere chi pratica la subacquea in Italia e come si stiano trasformando i suoi comportamenti. "Da oltre vent’anni - spiega Marco Daturi, fondatore di Scubaportal - raccontiamo la subacquea italiana, le sue storie, i suoi protagonisti, le innovazioni e le straordinarie esperienze che si possono vivere sott’acqua. Ma a un certo punto ci siamo posti una domanda: quanto conosciamo davvero questo mondo? Sappiamo che esiste una comunità appassionata, competente, capace di investire tempo e risorse in ciò che ama. Quello che non sappiamo, almeno non con la precisione che vorremmo, è quanto sia grande, come si distribuisca sul territorio, quali siano le sue abitudini e come stia cambiando. Con l’Osservatorio vogliamo iniziare a dare risposte fondate sui numeri, non soltanto sulle impressioni".