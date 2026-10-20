Fisco, arriva un motore di ricerca per i testi unici

È online TrovaTU - Trova Testi Unici, il nuovo motore di ricerca del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente a cittadini, professionisti e imprese di individuare con un semplice clic la collocazione delle disposizioni tributarie nei nuovi Testi Unici, verificare eventuali abrogazioni e modifiche e visualizzare testi a fronte per confrontare la formulazione originaria con quella risultante dal riordino normativo.



Il motore di ricerca, si legge in una nota, è stato realizzato dal Mef in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dagl) e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), nell'ambito del progetto Normattiva. Con TrovaTU - spiega la nota - "l'attuazione della riforma fiscale si accompagna a uno strumento concreto per facilitare la consultazione delle norme e aiutare cittadini, professionisti e imprese a orientarsi nel nuovo assetto della legislazione tributaria".



Oltre 4.700 disposizioni tributarie, oggi distribuite in più di 440 provvedimenti legislativi, sono state raccolte in 8 Testi Unici. Un riordino previsto dalla riforma fiscale - prosegue la nota - per superare la frammentazione delle fonti e rendere la normativa più chiara, organica e accessibile. Gli 8 Testi Unici che avranno efficacia dal primo gennaio 2027 sono: Sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173); Tributi erariali minori (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174); Giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175); Versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33); Disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123); Disposizioni legislative in materia di IVA (decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10); Disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117); Disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141).