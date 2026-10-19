Il programma dell'azienda bolognese ha coinvolto oltre il 25% della popolazione aziendale in diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Il Consiglio di amministrazione ha già approvato un nuovo piano che estenderà la platea di beneficiari a oltre 120 persone ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'azienda bolognese Macron ha completato il suo terzo piano di stock option e incentivazione azionaria destinando a 112 dipendenti un importo pari al 50% dell'Ebitda 2025. L'iniziativa ha coinvolto oltre il 25% della popolazione aziendale in numerosi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Far East.

L'obiettivo Il pagamento è avvenuto a settembre e rientra in un sistema di incentivazione che prevede la liquidazione ogni tre anni, indipendentemente da operazioni straordinarie come una cessione o una quotazione in Borsa. L'obiettivo dichiarato è affermare l'importanza del lavoro come motore della crescita e del successo dell'impresa.

Crescita e partecipazioni Secondo l'azienda, le persone sono chiamate ad assumersi responsabilità, guardare oltre la propria funzione e contribuire ai risultati dell'azienda con una prospettiva di lungo periodo. Da questa filosofia nasce il concetto di "Macron-imprenditori". Al loro impegno corrisponde una scelta precisa: destinare una parte del valore generato alla remunerazione del contributo delle persone, attraverso Piani che ne riconoscono il merito, le responsabilità e il percorso professionale.

Ricavi Fondata nel 1971 e con sede a Bologna, Macron ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 245 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto all'anno precedente. L'azienda prevede di raggiungere un nuovo massimo storico nel 2026. "La crescita di Macron è un progetto collettivo. Il nostro modello d'impresa parte da una convinzione: chi contribuisce a creare valore deve poter partecipare ai risultati economici di quel lavoro. Significa riconoscere concretamente la dignità del lavoro e l'importanza delle persone nello sviluppo dell'impresa", ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron.