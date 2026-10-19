Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Macron, modello d'impresa partecipativo per il brand di abbigliamento sportivo

Economia

Il programma dell'azienda bolognese ha coinvolto oltre il 25% della popolazione aziendale in diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Il Consiglio di amministrazione ha già approvato un nuovo piano che estenderà la platea di beneficiari a oltre 120 persone

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'azienda bolognese Macron ha completato il suo terzo piano di stock option e incentivazione azionaria destinando a 112 dipendenti un importo pari al 50% dell'Ebitda 2025. L'iniziativa ha coinvolto oltre il 25% della popolazione aziendale in numerosi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Far East. 

L'obiettivo

Il pagamento è avvenuto a settembre e rientra in un sistema di incentivazione che prevede la liquidazione ogni tre anni, indipendentemente da operazioni straordinarie come una cessione o una quotazione in Borsa. L'obiettivo dichiarato è affermare l'importanza del lavoro come motore della crescita e del successo dell'impresa. 

Crescita e partecipazioni

Secondo l'azienda, le persone sono chiamate ad assumersi responsabilità, guardare oltre la propria funzione e contribuire ai risultati dell'azienda con una prospettiva di lungo periodo. Da questa filosofia nasce il concetto di "Macron-imprenditori". Al loro impegno corrisponde una scelta precisa: destinare una parte del valore generato alla remunerazione del contributo delle persone, attraverso Piani che ne riconoscono il merito, le responsabilità e il percorso professionale.  

Ricavi

Fondata nel 1971 e con sede a Bologna, Macron ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 245 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto all'anno precedente. L'azienda prevede di raggiungere un nuovo massimo storico nel 2026. "La crescita di Macron è un progetto collettivo. Il nostro modello d'impresa parte da una convinzione: chi contribuisce a creare valore deve poter partecipare ai risultati economici di quel lavoro. Significa riconoscere concretamente la dignità del lavoro e l'importanza delle persone nello sviluppo dell'impresa", ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron. 

Via libera al quarto piano

Il Consiglio di Amministrazione ha già approvato un quarto Piano di incentivazione, ampliando la platea attuale a oltre 120 beneficiari.

Potrebbe interessarti

IA, solo 18% delle aziende trasforma gli investimenti in valore reale

Economia: Ultime notizie

Protesta tir, benzina e supermercati a rischio: ecco dove

Economia

Non si arresta la mobilitazione di autotrasportatori e agricoltori contro il rincaro dei...

La protesta dei Tir in Calabria contro il caro carburante proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, che andrà avanti sino al 20, 16 ottobre 2026 I camion si posizionano ai lati delle strade senza attuare veri e propri blocchi, sotto il controllo delle forze dell'ordine. I disagi alla circolazione comunque non mancano a causa del restringimento della carreggiata ANSA / Luigi Salsini

Btp Valore e Btp Valore Insieme, al via oggi l’emissione: cosa sapere

Economia

Prende il via oggi l’emissione doppia dei Btp Valore e dei Btp Valore Insieme: il collocamento...

Clima, Panetta (Bankitalia): "Danni per 200 mld da eventi estremi"

Economia

Ill governatore della Banca d'Italia è intervenuto alla Green Swan Conference 2026, in corso a...

Carta Dedicata a Te, 500 euro a novembre e 500 nel 2027: cosa sapere

Economia

Torna la Carta Dedicata a Te: è il quarto anno consecutivo che il governo mette in campo l’aiuto...

Confindustria Mantova, il 19 ottobre l'assemblea su Europa e industria

Economia

Al Teatro Bibiena l’81ª Assemblea Generale di Confindustria Mantova. In programma un confronto su...

Economia: I più letti