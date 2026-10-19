Il programma dell'azienda bolognese ha coinvolto oltre il 25% della popolazione aziendale in diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Il Consiglio di amministrazione ha già approvato un nuovo piano che estenderà la platea di beneficiari a oltre 120 persone
L'azienda bolognese Macron ha completato il suo terzo piano di stock option e incentivazione azionaria destinando a 112 dipendenti un importo pari al 50% dell'Ebitda 2025. L'iniziativa ha coinvolto oltre il 25% della popolazione aziendale in numerosi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Far East.
L'obiettivo
Il pagamento è avvenuto a settembre e rientra in un sistema di incentivazione che prevede la liquidazione ogni tre anni, indipendentemente da operazioni straordinarie come una cessione o una quotazione in Borsa. L'obiettivo dichiarato è affermare l'importanza del lavoro come motore della crescita e del successo dell'impresa.
Crescita e partecipazioni
Secondo l'azienda, le persone sono chiamate ad assumersi responsabilità, guardare oltre la propria funzione e contribuire ai risultati dell'azienda con una prospettiva di lungo periodo. Da questa filosofia nasce il concetto di "Macron-imprenditori". Al loro impegno corrisponde una scelta precisa: destinare una parte del valore generato alla remunerazione del contributo delle persone, attraverso Piani che ne riconoscono il merito, le responsabilità e il percorso professionale.
Ricavi
Fondata nel 1971 e con sede a Bologna, Macron ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 245 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto all'anno precedente. L'azienda prevede di raggiungere un nuovo massimo storico nel 2026. "La crescita di Macron è un progetto collettivo. Il nostro modello d'impresa parte da una convinzione: chi contribuisce a creare valore deve poter partecipare ai risultati economici di quel lavoro. Significa riconoscere concretamente la dignità del lavoro e l'importanza delle persone nello sviluppo dell'impresa", ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron.
Via libera al quarto piano
Il Consiglio di Amministrazione ha già approvato un quarto Piano di incentivazione, ampliando la platea attuale a oltre 120 beneficiari.