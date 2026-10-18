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Economia

Dottorati di ricerca. Gli italiani tra i meno pagati d'Europa

Gabriele De Palma
©Getty

Chi frequenta il più massimo titolo di studio in Italia deve farlo integrando cospicuamente la retribuzione garantita dal suo contratto. Mentre altrove vengono pagati anche il triplo. I dati del Consiglio europeo dei dottorandi e dei giovani ricercatori

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