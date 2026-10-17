Al Teatro Bibiena l'81ª Assemblea Generale di Confindustria Mantova. In programma un confronto su infrastrutture, politica industriale, energia e competenze. Tra i partecipanti Orsini, Rixi e Marcegaglia. Diretta sui canali di Sky TG24 e in streaming sul sito ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Energia, infrastrutture e politica industriale europea. Sono alcuni dei temi al centro dell’81ª Assemblea Generale di Confindustria Mantova, in programma lunedì 19 ottobre al Teatro Bibiena di Mantova. Il confronto affronterà le condizioni della competitività delle imprese in uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e nuovi equilibri economici.

Energia e competitività delle imprese Il costo dell’energia e le prospettive della manifattura rientrano tra le questioni in agenda, insieme agli investimenti, all’innovazione e alla sicurezza economica. Ad aprire il pomeriggio sarà uno speciale di Sky TG24 Economia, condotto da Andrea Bignami, con Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e il presidente di Confindustria Mantova Fabio Viani. Seguiranno la relazione di Viani sull’economia mantovana e sulle priorità del territorio e i saluti del sindaco Andrea Murari. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini interverrà in collegamento sui temi della crescita, degli investimenti e dell’occupazione. Leggi anche IA, Confindustria Toscana Centro e Costa lancia il "Codice di Firenze"

Il Brennero e i collegamenti con i mercati europei Al rapporto tra infrastrutture e competitività sarà dedicata una tavola rotonda sul corridoio del Brennero. Il confronto riguarderà i collegamenti che uniscono il sistema produttivo italiano ai principali mercati europei e il ruolo dei territori lungo queste direttrici. Parteciperanno Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero, Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per i Trasporti, la Logistica e l’Industria del Turismo, e i presidenti di Confindustria Verona e Alto Adige, Giuseppe Riello e Alexander Rieper.

Geopolitica e scelte industriali dell’Europa Le conseguenze dei cambiamenti geopolitici sulle imprese, sulle filiere produttive e sulle relazioni economiche internazionali saranno analizzate da Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico ISPI. Le prospettive dell’industria europea saranno invece al centro del dialogo tra Marta Dassù, politologa e Senior Advisor European Affairs dell’Aspen Institute, e Stefan Pan, vicepresidente di Confindustria per l’Unione Europea e il rapporto con le Confindustrie europee. Tra i temi previsti, autonomia strategica, politica industriale, sicurezza economica e ruolo dell’Europa nel contesto internazionale.