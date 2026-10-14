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Economia

L'economia mondiale tiene, a cosa dobbiamo questa resilienza?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Nonostante negli ultimi sette anni si sia verificata una “sequenza di eventi eccezionali” (la pandemia, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la guerra dei dazi di Trump), l’economia mondiale sta tenendo. Una resilienza dovuta a due fattori

 

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