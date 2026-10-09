Nonostante lo spettro dell’AI le lauree di questo ambito continuano a garantire alti tassi di occupazione e ottimi salari. La prima puntata della nuova edizione dei nostri approfondimenti dedicati all’università e al mercato del lavoro e chi deve fare una scelta.
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