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Economia

La guida "Laurea, e poi?": Ingegneria e Informatica lavoro garantito a prova di Ai

Raffaele Mastrolonardo
©Getty

Nonostante lo spettro dell’AI le lauree di questo ambito continuano a garantire alti tassi di occupazione e ottimi salari. La prima puntata della nuova edizione dei nostri approfondimenti dedicati all’università e al mercato del lavoro e chi deve fare una scelta. 

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