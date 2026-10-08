Fgc contro tutti i punti della parte straordinaria dell'assemblea Mps

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Mps, la holding di Caltagirone Fgc contro tutti i punti dell'assemblea straordinaria

Economia

La holding del gruppo Caltagirone, come si legge in un comunicato, nel Cda odierno ha deciso all’unanimità di recepire “ integralmente le valutazioni del Comitato degli amministratori indipendenti coadiuvato dal parere del prof. Giovanni Fiori” e quindi “di dare voto contrario a tutti e 5 i punti dell'ordine del giorno”. I punti riguardano anche la fusione per incorporazione di Mediobanca in Mps, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banca Generali e la riduzione volontaria del capitale sociale di Mps 

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Fgc, la holding del gruppo Caltagirone, voterà contro tutti e cinque i punti della parte straordinaria dell'assemblea di Mps prevista per il prossimo 29 ottobre. La decisione, come si legge nel comunicato stampa diffuso, è stata presa all'unanimità dal Cda della società che ha recepito integralmente le valutazioni del Comitato degli amministratori indipendenti coadiuvato dal parere del professor Giovanni Fiori. 

Il comunicato

“In data odierna - è scritto nella nota della holding - si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione di F.G.C. S.p.A. per esaminare e deliberare in merito all'Assemblea di Mps prevista per il prossimo 29 ottobre. In relazione alla parte straordinaria, il Consiglio ha recepito integralmente le valutazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti coadiuvato dal parere del Prof. Giovanni Fiori ed ha deliberato all'unanimità di dare voto contrario a tutti e 5 i punti dell'ordine del giorno. Il Consiglio ha inoltre disposto che le valutazioni, unitamente al parere e alle determinazioni assunte nella presente sede, siano portate a conoscenza delle società direttamente e indirettamente controllate, affinché possano tenerne conto nelle rispettive valutazioni di competenza, ferma restando la piena autonomia deliberativa di ciascuna entità”.

I cinque punti

I cinque punti contro i quali Fgc intende votare riguardano la fusione per incorporazione di Mediobanca in Mps, le operazioni di scissione relative a Mps, Mediobanca Premier e Widiba, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banco Bpm, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banca Generali e la riduzione volontaria del capitale sociale di Mps. Fgc ha inoltre disposto che le proprie valutazioni, insieme al parere e alle determinazioni assunte dal consiglio, siano portate a conoscenza delle società direttamente e indirettamente controllate, affinché possano tenerne conto nelle rispettive valutazioni, ferma restando la piena autonomia deliberativa di ciascuna entità.

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