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Biennale dell'economia cooperativa a Milano: il programma del 9 e 10 ottobre

Economia

La manifestazione di Legacoop torna a Milano nell'anno del 140° anniversario dell'associazione. Al centro del confronto il ruolo delle cooperative tra transizione energetica, lavoro, welfare e politiche europee, con la partecipazione di esponenti delle istituzioni, della politica e dell'economia

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Il 9 e 10 ottobre 2026 Milano ospita la Biennale dell'economia cooperativa organizzata da Legacoop, un appuntamento che quest'anno si intreccia con le celebrazioni per i 140 anni dell'associazione. La manifestazione propone due giorni di analisi e dibattito sul ruolo del modello cooperativo di fronte alle trasformazioni economiche e sociali in corso.

Il Manifesto per l'Italia e i confronti di venerdì 9 ottobre

I lavori si apriranno venerdì con i saluti istituzionali del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. A seguire, il presidente di Legacoop Simone Gamberini illustrerà il Manifesto per l'Italia, un documento programmatico focalizzato su quattro ambiti di intervento: transizione energetica, politiche giovanile e lavoro, inclusione e riforma del welfare. La mattina proseguirà con uno spazio dedicato al dialogo tra istituzioni e parti sociali. Dalle 11:40 interverranno rappresentanti del panorama politico nazionale, tra cui Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, in attesa di conferma), Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Alle 12:30 la discussione si sposterà sul tema del lavoro con una tavola rotonda che riunirà i leader sindacali Vera Buonomo (UIL), Giorgio Graziani (CISL) e Maurizio Landini (CGIL). 

Politiche europee e l'analisi del Premio Nobel Philippe Aghion

La giornata di sabato 10 ottobre sarà dedicata alle prospettive di sviluppo europee. Dalle 9:15 si terranno due panel di approfondimento sulle politiche economiche dell'Unione, con la partecipazione di ministri, eurodeputati ed esponenti del settore privato e cooperativo. Il momento centrale della mattinata è fissato per le 11:30 con l'intervento di Philippe Aghion, Premio Nobel per l'economia 2025, incentrato sul rapporto tra crescita, cooperazione e coesione sociale nel continente. Alla relazione farà seguito un confronto a più voci a cui prenderanno parte, tra gli altri, Raffaele Fitto, Romano Prodi e Carlo Cimbri.

Gli eventi culturali a margine

Nel programma della Biennale trova spazio anche una serata pubblica di approfondimento. Venerdì 9 ottobre, alle 20:30, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospiterà l'incontro "Economia di guerra o economia di pace?". Nel corso dell'evento verrà proiettato il cortometraggio Everyday in Gaza, opera premiata con il David di Donatello 2026. 

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