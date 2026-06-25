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Economia

Perché la Spagna cresce e l’Italia no: i numeri del modello iberico

Roberta Cavaglià
©IPA/Fotogramma

Il PIL spagnolo è aumentato quattro volte più di quello italiano tra il 2022 e il 2025. La ricetta, secondo Istat e Commissione Europea: aumento della spesa pubblica, investimenti mirati, immigrazione, riforme strutturali e un uso efficace dei fondi del PNRR. Ma non mancano le ombre

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