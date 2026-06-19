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Economia

Cercasi Mario (quasi) disperatamente

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Esce in questi giorni "Competere o sparire", edito da Rizzoli e in libreria dal 16 giugno, il primo volume che Mario Draghi dedica interamente all'Europa. Oltre duecento pagine in cui rielabora alcuni dei suoi interventi degli ultimi anni

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