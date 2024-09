Biden-Harris: i risultati economici - Prima parte

Quali risultati concreti ha portato la presidenza Biden – Harris? Gli Stati Uniti sono stati più in salute con questa amministrazione o con quella precedente? Guardiamo in questo approfondimento soprattutto alla parte economica. Biden – che peraltro resterà il presidente più attento all’ambiente della storia - ha fatto meglio di Trump su una serie di fronti: dalla creazione dei posti di lavoro, alla sanità, alla criminalità. Non su tutto. Partiamo oggi con la sanità e con gli studenti.