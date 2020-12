Sostegno agli autonomi, cos'è e come funziona ISCRO

Si chiama ISCRO, acronimo di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa: è il nuovo strumento di sostegno per i lavoratori autonomi contenuto nella legge di bilancio in discussione alla Camera. Si può ottenere fino a 800 euro al mese, per sei mesi, in caso di reddito da lavoro autonomo inferiore di almeno il 50% rispetto alla media degli ultimi tre anni, e non superiore a 8.145 euro.

In una nota congiunta Cna Professioni, Confassociazioni, Confcommercio Professioni e Confprofessioni esprimono grande soddisfazione per questo 'primo passo': "Un provvedimento epocale che apre la strada alle tutele universali per i professionisti. Un ammortizzatore sociale destinato ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS". A Sky TG24 Business Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, analizza l'ISCRO e risponde al dubbio: non è un po' bassa la soglia stabilita per accedervi? Non c'è il rischio di "premiare" chi dichiara poco, eludendo il fisco?

