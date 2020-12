Costruttori: ecobonus auto sono necessari per il 2021

Gli ecobous per le auto poco inquinanti stanno per terminare. Secondo il bonus tracker di Sky TG24 ormai è a disposizione solo circa il 10 per cento dei fondi stanziati. Per questo i costruttori di auto e componentistica premono per rifinanziarli per il 2021, anche per le auto a trazione non elettrica ma Euro 6. Come dovrebbe in effetti succedere nella manovra 2021. Guarda nel video l'intervento, in proposito, di Paolo Scudieri, presidente di Anfia, ospite a Sky TG24 Business.

Insieme a Scudieri, sono stati ospiti Rosario Caputo, presidente di Federconfidi, e Ugo Biggeri, presidente di Banca Popolare Etica. Guarda qui l'intera puntata.