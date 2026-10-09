Procura ordina ispezione su computer istituto agrario Riccia

La procura di Larino chiede un'ispezione informatica all'istituto agrario di Riccia. Disposti controlli su tutti i dispositivi elettronici presenti nella scuola, per verificare se da qualcuno di quei computer abbia effettuato ricerche sulla ricina
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